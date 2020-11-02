Том Харди, Логан Лерман, Билл Скарсгард и Ангус Клауд снимутся в фильме о войне во Вьетнаме

Том Харди сыграет одну из главных ролей в фильме о войне во Вьетнаме под названием «Что они несли с собой», сообщил Deadline. Картину снимет режиссер «Призрака в доспехах» и «Белоснежки и охотника» Руперт Сандерс.

Он поставит фильм по одноименной книге американского писателя и журналиста Тима О’Брайэна. Вместе с Харди в ленте снимутся Логан Лерман, Тай Шеридан, Билл Скарсгард, Стефан Джеймс, Пит Дэвидсон, Эштон Сандерс, Мартин Сенсмейер, Мойзес Ариас и Ангус Клауд.

Сценарий картины напишет номинант на «Оскар» Скотт Б. Смит, работавший над картиной Сэма Рэйми «Простой план». «Что они несли с собой» будет спродюсирована кинокомпаниями Hardy Son & Baker и MJZ Дэвида Зандера. Съемки начнутся в начале 2021 года в Тайланде.

Последней актерской работой Харди стала роль легендарного Аль Капоне в фильме «Лицо со шрамом»: посмотреть трейлер картины можно здесь, а почитать рецензию Станислава Зельвенского — здесь.