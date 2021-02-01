Музыканты и актеры признаются в любви Sparks в документалке о группе, снятой Эдгаром Райтом

В ролике показаны отрывки из интервью артистами, рассказывающими о группе. Среди спикеров: музыканты Джек Антонофф, Фли из Red Hot Chili Peppers, Алекс Капранос из Franz Ferdinand, комики Странный Эл Янкович , Пэттон Освальт и Джонатан Росс, и сами участники Sparks Рон и Рассел Мэйлы.

В сети появился трейлер документального фильма Эдгара Райта о группе Sparks. Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

В фильме, помимо интервью, будут показаны архивные кадры о коллективе, а также отрывки из их выступлений. Премьера картины состоялась сегодня на кинофестивале «Сандэнс».

В этом году «Сандэнс», открывшийся 29 января, проходит в гибридном онлайн/офлайн-формате и продлится до 3 февраля. «Афиша Daily» сделала свою подборку из 20 работ, с которой можно ознакомиться здесь.