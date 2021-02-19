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В России выявили 13 433 случая коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:16

В России выявили 13 433 случая коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 14 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской областях, а также в Пермском крае и Челябинской области.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 139 031. За последние сутки вылечились 18 637 человек, за все время — 3 679 949. За сутки умерли 470 пациентов, за весь период — 82 396.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 110,3 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,8 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (10 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).

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