В России выявили 13 447 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 619 заражений больше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской областях, а также в Пермском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 125 598. За последние сутки вылечились 18 730 человек, за все время — 3 661 312. За сутки умерли 480 пациентов, за весь период — 81 926.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 110 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,8 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (9,9 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).