В России выявили 13 447 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 619 заражений больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Иркутской, Челябинской областях, а также в Пермском крае.