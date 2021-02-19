Вышел новый мини-альбом GONE.Fludd «Lil Chill»

Российский рэпер GONE.Fludd (настоящее имя Александр Смирнов) поделился новым мини-альбомом «Lil Chill». На нем 10 треков, из которых шесть — полноценные песни, а оставшиеся четыре — скиты (то есть небольшие скетчи). В этих словесных вставках музыкант приветствует слушателей на волнах радио «Шипучка», ставит треки по запросу слушателей (к примеру, инопланетянина, который влюбился в жительницу Земли), а себя называет диджей Пузырек.

Послушать «Lil Chill» можно на всех популярных стриминговых платформах.

В поддержку нового мини-альбома GONE.Fludd отправится в мини-тур. 26 февраля он выступит в московском Adrenaline Stadium, 3 марта — в новосибирской «Подземке», 19 марта — в петербургском «A2». Все подробности — в соцсетях артиста.

Последний на данный момент студийный альбом GONE.Fludd выпустил в мае 2020 года. «Афиша Daily» тогда поговорила с рэпером о новых песнях, экзистенциалистской литературе и самоизоляции.