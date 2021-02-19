США и Великобритания расширили санкции против белорусских чиновников

США ввели санкции в отношении 43 граждан Беларуси, «ответственных за подрыв демократии». Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Имена попавших под санкции людей не называются, сказано лишь, что это высокопоставленные «должностные лица в сфере юстиции», руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, которые задерживали участников акций протеста в Беларуси, а также судьи, выносившие приговоры в отношении протестующих, прокуроры и работники вузов.

По словам Блинкена, власти США по-прежнему встревожены тем, что в Беларуси продолжается «жестокое подавление мирных протестов». Он также подчеркнул, что ограничения были введены после того, как суд в Минске приговорил журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам колонии за стрим с акции протеста, а силовики провели обыски у членов правозащитной организации «Весна», Белорусской ассоциации журналистов и в независимых профсоюзах.

Всего в черном списке США находятся уже 66 белорусов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Все они лишены права на въезд в страну.

18 февраля санкционный список в отношении белорусских властей расширила и Великобритания. В него включили 27 человек, среди которых — чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ. Под санкции в том числе попали глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак и другие.

По данным Tut.by, в санкционный список Великобритании входит уже 88 должностных лиц и семь белорусских компаний.