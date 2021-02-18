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Белорусских журналисток отправили на два года в колонию за стрим с протеста

Семён Гудошников
Сегодня в 11:59

Суд Фрунзенского района Минска приговорил сотрудниц польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову к двум годам колонии общего режима за стрим с акции протеста. Об этом сообщает Tut.by.

Вещественные доказательства — четыре ежедневника, наклейки и ткань бело-красно-белого цвета — положено уничтожить; технику и жилеты с надписью «Пресса» — конфисковать.

Журналисток признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. 15 ноября 2020 года они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен» — одном из дворов в центре Минска, где образовался народный мемориал погибшему Роману Бондаренко.

В течение пяти часов Чульцова и Бахвалова в режиме реального времени рассказывали, как собираются люди, как приезжают силовики и проводят задержания, как затем они ликвидируют мемориал. В этот же вечер корреспонденток задержали.

Следствие посчитало, что обвиняемые якобы собрали своим прямым эфиром протестующих «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям» правоохранителей. Впоследствии это, по мнению следствия, привело к остановке общественного транспорта.

Журналистки свою вину не признали, а их защита указывала, что в день стрима в Минске не работал интернет. Кроме того, ни один из свидетелей со стороны обвинения не подтвердил, что действия Чульцовой и Бахваловой привели к акции у мемориала.

Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

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