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Пенсионера из Москвы задержали за групповое изнасилование. Преступление он совершил 47 лет назад

Виктория Шанина
Сегодня в 18:54

В Москве задержали пенсионера по делу о групповом изнасиловании в 1974 году. На тот момент подозреваемому было 18 лет, сообщает РИА «Новости».

Согласно уголовному делу 47-летней давности, четверо преступников изнасиловали несовершеннолетнюю девушку (ей было 17) в районе Измайловского шоссе. Правоохранительные органы установили личности трех подозреваемых, а последнего нашли только недавно — он проживает в Москве на «Бульваре Рокоссовского».

Мужчина сознался в преступлении, однако его адвокат уверен, что лишение свободы пенсионеру не грозит. Срок давности уже истек — по статье об изнасиловании он составляет 15 лет. Однако его подзащитный лишится некоторых прав, в том числе занимать должности в ФСБ и получать визу для въезда в ряд стран.

В 2020 году в России было зарегистрировано на 11,3% больше случаев и покушений на сексуальное насилие, чем годом ранее. По данным МВД, число изнасилований выросло впервые за 15 лет. Одна из возможных причин изменения статистики — повышение уровня агрессии на самоизоляции, которая соблюдалась в связи с пандемией коронавируса.

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