Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме «Сиккита»

Актриса Моника Беллуччи сыграет в апокалиптической драме итальянского режиссера Паоло Вирдзи «Сиккита». Об этом сообщил Variety.

Проект продюсирует компания Wildside. Съемки фильма уже начались в Риме. Помимо Белуччи, в картине участвуют Сара Серрайокко («Безжалостный»), Сильвио Орландо («Молодой папа»), Валерио Мастандреа, Елена Лиетти, Клаудия Пандольфи и Томмазо Рагно.

Лента расскажет о группе людей из разных слоев общества, чьи судьбы пересеклись в итальянской столице во время продолжительной засухи. Каждый из персонажей истории по-своему будет искать искупление на фоне стихийного бедствия.

Сценарий «Сиккиты» написали Франческа Аркибуджи («В поисках праздника», «Как чокнутые»), Франческо Пикколо («Моя гениальная подруга», «Цена человека»), Паоло Джордано («Мы те, кто мы есть») и сам Вирдзи.

Один из самых громких фильмов с участием Моники Беллуччи можно будет посмотреть в ближайшее время на российских киноэкранах. «Необратимость» Гаспара Ноэ перемонтируют в хронологическом порядке и выпустят в прокат.