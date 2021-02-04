«Необратимость» Гаспара Ноэ вернется на российские киноэкраны. В «полной инверсии»

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты на один из них можно на сайте «A-One» .

Премьерные сеансы пройдут в Москве, Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. Будут показывать новую — дополненную — версию картины, перемонтированную в хронологическом порядке (изначально сцены фильма следовали в обратной хронологии).

14 февраля в повторный прокат в России выйдет драматический триллер Гаспара Ноэ «Необратимость». Об этом « Афише Daily » рассказали представители прокатчика «A-One».

«Необратимость» рассказывает историю Алекс (Моника Беллуччи), на которую зверски нападают в переходе. Ее нынешний бойфренд (Венсан Кассель) и бывший (Альбер Дюпонтель), не в силах сдержать гнев, отправляются собственноручно вершить справедливость.

Премьера фильма прошла 23 мая на 55-м Каннском кинофестивале. Лента настолько шокировала зрителей, что 250 человек вышли из зала, причем некоторым из них потребовалась медицинская помощь. В оригинальной версии действие разворачивалось в обратном хронометражном порядке и представало для зрителей в виде головоломки.

Спустя 17 лет Гаспар Ноэ перемонтировал фильм, чтобы более точно показать историю на экране. К тому же, в фильме появились дополнительные диалоги и вырезанные ранее события.

«Изначально „Необратимость“ была головоломкой. Теперь это диптих, как на старой пластинке: сторона Б — это ремикс, менее концептуальный, чем композиция на стороне А, но с более отчетливыми голосами, которые придают словам смысловую неизбежность. Вот увидите. Время все покажет», — пояснял Ноэ.

Премьера новой версии «Необратимости» состоялась на Венецианском кинофестивале. Режиссер назвал ее «полной инверсией».