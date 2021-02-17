Реджина Кинг снимется в байопике о первой темнокожей женщине-конгрессмене США

Американская актриса Реджина Кинг, известная по фильму «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и сериалу «Американское преступление», спродюсирует фильм о первой темнокожей женщине-конгрессмене США Ширли Чисхолм. Она же сыграет в байопике главную роль, сообщил Variety.

Картину поставит лауреат премии «Оскар» Джон Ридли, он же напишет сценарий. Съемки фильма начнутся в 2021 году. Лента расскажет о президентской кампании 1972 года. По словам кинематографистов, байопик представит «интимный, закулисный портрет» Чисхолм.

«Бесстрашная решимость Ширли Чисхолм вдохновила многих из нас, и с помощью этого фильма мы надеемся вдохновить многие будущие поколения», — заявила Кинг.

Сопродюсерами Кинг станут ее сестра Реина, а также Джефф Сколл и Аника МакЛарен из Participant. «Жизнь Ширли Чисхолм как политика и ее революционная карьера в Вашингтоне — значительная часть американской истории, которую слишком часто упускают из виду», — отметил гендиректор компании Дэвид Линде.

В этом году Реджина Кинг будет претендовать на премию «Золотой глобус» за режиссуру фильма «Одна ночь в Майами». Фильм посвящен встрече Мухаммеда Али и еще троих культовых американцев в 1960-х годах.