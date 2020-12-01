Японская студия Ghibli выпустила трейлер своего первого 3D-мультфильма «Ая и ведьма»

Японская анимационная студия Ghibli выпустила трейлер своего первого 3D-мультфильма «Ая и ведьма». Ролик появился на ютьюб-канале IAMAG.

Фильм расскажет о девочке-сироте по имени Ая, которую забирает из приюта загадочная и довольно мрачная пара — Мандрейк и Белла Яга. В новом доме Ая узнает, что ее приемная мать — ведьма. Девочка попытается спастись от нее, объединившись с новым другом — черным говорящим котом.