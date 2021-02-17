Джефф Безос вернул себе статус самого богатого человека в мире

Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в списке богатейших людей в мире. Это следует из рейтинга Forbes.

Безос, состояние которого сейчас оценивается в 190,3 млрд долларов, сместил в первого места Илона Маска. Капитал основателя Tesla снизился на 3,9 млрд долларов 16 февраля, когда акции Tesla закрылись на уровне 796,2 доллара, упав более чем на 2,4%.

CNBS напоминает, что вплоть до января этого года Безос сохранял статус самого богатого человека в мире с 2017 года. Тогда его состояние оценивалось в 90 млрд долларов.

В начале февраля стало известно, что миллиардер покинет пост генерального директора компании Amazon. В третьем квартале 2021 года корпорацию возглавит Энди Джасси, а Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя правления Amazon.