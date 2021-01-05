Отсылки к классическим американским ситкомам в новом трейлере «ВандаВижен»

На ютьюб-канале Marvel появился новый трейлер «ВандаВижен» — сериального спин-оффа «Мстителей». В ролике Алая Ведьма Ванда Максимофф и участник «Мстителей» робот Вижен представлены счастливой семейной парой, живущей в идиллическом американском пригороде. Картинка отсылает к классическим ситкомам, вроде «Я люблю Люси», «Семейка Брейди» и «Семейные узы».
Действие «ВандаВижен» развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Алая Ведьма и Вижен живут мирной семейной жизнью, но вскоре начинают подозревать, что их реальность совсем не такая, какой кажется на первый взгляд.
Главные роли исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани (они же играли Алую Ведьму и Вижена в полнометражных фильмах Marvel). Режиссер сериала — Мэтт Шэкман, известный по работе над эпизодами для шоу «В Филадельфии всегда солнечно», «Все ненавидят Криса», «Клиент всегда мертв» и «Фарго».
Премьера «ВандаВижен» состоится 15 января на стриминговом сервисе Disney+.