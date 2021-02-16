Сложные отношения участников российской команды ралли «Дакар» в трейлере сериала «Мастер»

Вышел трейлер сериала «Мастер», рассказывающего о российской команде ралли «Дакар». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В центре сюжета — бывший пилот «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов, карьера которого оборвалась 12 лет назад из‑за нарушения командной этики. Он хочет вернуться пилотом в родной коллектив, но заместитель директора отказывается давать ему второй шанс. Тогда Сазонов устраивается уборщиком и проходит весь путь: от работника низшего звена до пилота команды.