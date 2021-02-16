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Сложные отношения участников российской команды ралли «Дакар» в трейлере сериала «Мастер»

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:27

Вышел трейлер сериала «Мастер», рассказывающего о российской команде ралли «Дакар». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В центре сюжета — бывший пилот «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов, карьера которого оборвалась 12 лет назад из‑за нарушения командной этики. Он хочет вернуться пилотом в родной коллектив, но заместитель директора отказывается давать ему второй шанс. Тогда Сазонов устраивается уборщиком и проходит весь путь: от работника низшего звена до пилота команды.

Режиссером проекта выступил Степан Коршунов, работавший над сериалом «Иное». В актерский состав вошли Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Линда Лапиньш, Полина Долиндо, Сергей Шакуров, Ангелина Поплавская, Ингрид Олеринская и другие.

Продюсированием занимались Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Владимир Чагин. Сериал «Мастер» выйдет на стриминговом сервисе Premier 18 февраля.

Ранее платформа выпустила документальный фильм «Александр Гудков и новая музыкальная комедия». В картине рассказывается о творческом пути артиста: от команды КВН «Федор Двинятин» до сотрудничества с самыми разными музыкантами и статуса главного продюсера российских поп-вирусов.

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Линда Лапиньш
Сергей Шакуров
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