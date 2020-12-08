Вышел третий фильм проекта об отечественной музыке «Поток». Он посвящен Александру Гудкову

Вышел документальный фильм «Александр Гудков и новая музыкальная комедия». Это третий выпуск проекта об отечественной музыке «Поток» стримингового сервиса Premier.

«Этот безумный, безумный, безумный мир Александра Гудкова — человека, который возрождает карьеры эстрадных звезд и придумывает самые успешные поп-вирусы в России», — говорится в описании фильма.

В фильме рассказывается о творческом пути Александра Гудкова — от команды КВН «Федор Двинятин» до сотрудничества с самыми разными музыкантами и статуса главного продюсера российских поп-вирусов. Посмотреть фильм можно здесь.

Первый выпуск «Потока» вышел осенью прошлого года. Он был посвящен продюсеру «Грибов», «Нервов», Quest Pistols Show Юрию Бардашу. Второй выпуск появился в этом ноябре и рассказывал о музыканте Bahh Tee и его лейбле Zhara Music.

Создателями «Потока» — «сериала о людях, создающих актуальную музыку», — стали музыкальный журналист, в прошлом обозреватель журнала «Афиша» Александр Горбачев и Павел Карыхалин из студии Stereotactic.

В 2019 году онлайн-кинотеатр Premier начал снимать документальные фильмы. Первой вышла картина Романа Супера «С закрытыми окнами» про рэпера Децла.