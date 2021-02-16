МВД устроило школьникам из Нижневартовска урок с «силовиками» и «протестующими»

В нижневартовской школе № 42 сотрудники МВД и Росгвардии провели урок профориентации. Силовики инсценировали митинг, в котором подростки выступили в роли «протестующих» и закидывали мячами «ОМОН».

Росгвардейцы прочитали лекцию о том, в какие вузы поступать и какие существуют требования к абитуриентам. Затем сотрудники в роли ОМОНа выстроились в шеренгу с щитами и дубинками напротив школьников. В конце игры одного из «протестующих» задержали.