МВД устроило школьникам из Нижневартовска урок с «силовиками» и «протестующими»

В нижневартовской школе № 42 сотрудники МВД и Росгвардии провели урок профориентации. Силовики инсценировали митинг, в котором подростки выступили в роли «протестующих» и закидывали мячами «ОМОН».
Росгвардейцы прочитали лекцию о том, в какие вузы поступать и какие существуют требования к абитуриентам. Затем сотрудники в роли ОМОНа выстроились в шеренгу с щитами и дубинками напротив школьников. В конце игры одного из «протестующих» задержали.
«Рассказывали о тяготах службы, о радостях службы, было знакомство с полицейской формой, парашют раскладывали, спецсредства изучали», — рассказал замдиректора Департамента образования Нижневартовска Юрий Торопов.
Ранее Минпросвещения объявило о создании школьных уроков на тему политики и митингов. Их будут вести советники директора по воспитательной работе. Подготовкой таких специалистов займется Российское движение школьников, которое было учреждено указом Владимира Путина для воспитания подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».