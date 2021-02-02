В школах России появятся уроки о политике и митингах

В 2022 году в российских регионах пройдет конкурс на должность воспитателей, которые будут обсуждать с детьми политику и участие в акциях протеста. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Официально должность будет называться «советник директора по воспитательной работе». Подготовкой таких специалистов займется Российское движение школьников (РДШ), которое было учреждено указом Владимира Путина для воспитания подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Первая программа обучения советников-воспитателей пройдет на базе «Артека» с марта по август 2021 года, и за это время специалистами станут 2500 человек. Советникам будет выплачиваться ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. рублей без учета региональных коэффициентов.

Кравцов заявил, что протестные акции доказали необходимость хорошего воспитания. «Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?» — риторически спрашивал министр.

Ранее Минпросвещения предложило проводить всероссийские родительские собрания, чтобы бороться с вовлечением детей в протестные акции. Кроме того, это должно будет помочь стабилизировать взаимоотношения учеников и работников в учебных заведениях.