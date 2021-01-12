Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Протоколы составлены по статье 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

По информации Роскомнадзора, СМИ не поставили на своих сайтах маркировку о том, что они являются иноагентами. Решение о назначении штрафов будет принято в суде в течение трех дней.

У каких именно СМИ выявили нарушения, ведомство не уточняет. Штраф по этой статье составляет 50 тыс. рублей для граждан и 500 тыс. рублей для организаций.

Госдума приняла поправки в закон об иностранных агентах в конце декабря, после чего их подписал президент Владимир Путин. Изменения разрешили включать физлиц в реестр СМИ-иноагентов.

В реестр СМИ-иноагентов включены 12 медиа: «Голос Америки», «Радио Свобода/Радио Свободная Европа», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии», чешское информационное агентство Medium-Orient, а также телеканал «Настоящее время» и ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В конце 2020 года в реестр попали пять человек — правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ медиа») и Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7×7»), главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская акционистка Дарья Апахончич.