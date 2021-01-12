перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Оуэн Уилсон и Сальма Хайек блуждают между реальностями в трейлере фантастической драмы «Блаженство» Вчера в 23:27
В Дагестане с отравлением госпитализировали более 30 детей Вчера в 22:36
Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар» во всех категориях Вчера в 21:48
Восемь жертв пожара в Екатеринбурге, новый поход шамана на Москву и другие новости дня Вчера в 20:56 Дайджест
«Википедия» назвала самые популярные статьи на русском языке в 2020 году Вчера в 19:03
Francesco Ungaro/Unsplash Пабло Эскобар ввез в Колумбию четырех бегемотов. Теперь их десятки — и власти не знают, что делать
Пабло Эскобар ввез в Колумбию четырех бегемотов. Теперь их десятки — и власти не знают, что делать Вчера в 18:26
Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года Вчера в 17:47
В Швеции выпустили марки с экоактивисткой Гретой Тунберг Вчера в 17:33
Брендан Фрейзер исполнит главную роль в фильме «Кит» Даррена Аронофски Вчера в 17:21
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов Вчера в 16:59
Filios Sazeides/Unsplash Компания Airbnb отказалась обслуживать участников протестов в Вашингтоне
Компания Airbnb отказалась обслуживать участников протестов в Вашингтоне Вчера в 16:52
ФСИН подала иск о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» Вчера в 16:30
Суд в Перу обвинил Билла Гейтса, Джорджа Сороса и семью Рокфеллеров в «создании» пандемии COVID-19 Вчера в 16:29
Жительница Петербурга пожаловалась на таксиста, который смотрел порно и мастурбировал за рулем Вчера в 15:45
Во Флориде нашли ламантина с вырезанной на спине надписью «Трамп» Вчера в 15:40
Chris Jepsen/Flickr Диснейленд в Калифорнии превратят в центр массовой вакцинации от коронавируса
Диснейленд в Калифорнии превратят в центр массовой вакцинации от коронавируса Вчера в 15:27
В Саудовской Аравии построят экологичный город без машин и дорог Вчера в 15:01
Минприроды предложило строить типовые приюты для животных за счет федерального бюджета Вчера в 14:49
Мосгорсуд смягчил приговор двоим фигурантам дела «Нового величия» Вчера в 13:59
Исследование: 27% молодых россиян живут с родителями Вчера в 13:11
Отключить рекламу

Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Валерия Корниенко
Вчера в 16:59

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Протоколы составлены по статье 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента).

По информации Роскомнадзора, СМИ не поставили на своих сайтах маркировку о том, что они являются иноагентами. Решение о назначении штрафов будет принято в суде в течение трех дней.

У каких именно СМИ выявили нарушения, ведомство не уточняет. Штраф по этой статье составляет 50 тыс. рублей для граждан и 500 тыс. рублей для организаций.

Госдума приняла поправки в закон об иностранных агентах в конце декабря, после чего их подписал президент Владимир Путин. Изменения разрешили включать физлиц в реестр СМИ-иноагентов.

В реестр СМИ-иноагентов включены 12 медиа: «Голос Америки», «Радио Свобода/Радио Свободная Европа», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии», чешское информационное агентство Medium-Orient, а также телеканал «Настоящее время» и ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В конце 2020 года в реестр попали пять человек — правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая («Радио Свобода», «МБХ медиа») и Сергей Маркелов («Радио Свобода», «7×7»), главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также петербургская акционистка Дарья Апахончич.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из первых концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с инопланетными тварями

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
радио "Свобода"
Госдума
Голос Америки
Люди
Владимир Путин
Лев Пономарев
Людмила Савицкая
Сергей Маркелов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить