В России выявили менее 14 тыс. случаев коронавируса. Впервые за четыре месяца

В России выявили 13 233 случаев COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 974 заражения меньше, чем вчера.Менее 14 тыс. случаев в последний раз регистрировали 15 октября, когда инфекцию обнаружили у 13 754 человек.
Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 099 323. За последние сутки вылечились 17 627 человек, за все время — 3 624 663. За сутки умерли 459 пациентов, за весь период — 80 979. Количество активных случаев снизилось до 393 681.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом достигло 109,1 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,6 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (9,8 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн).