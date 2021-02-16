В России выявили менее 14 тыс. случаев коронавируса. Впервые за четыре месяца

В России выявили 13 233 случаев COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 974 заражения меньше, чем вчера.Менее 14 тыс. случаев в последний раз регистрировали 15 октября, когда инфекцию обнаружили у 13 754 человек.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.