В России третьи сутки выявляют менее 15 тыс. случаев COVID-19

В России третий день подряд выявляют менее 15 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 14 207, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 22 заражения больше, чем вчера.
Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Иркутской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 086 090. За последние сутки вылечились 13 935 человек, за все время — 3 607 036. За сутки умерли 394 пациента, за весь период — 80 520. Количество активных случаев за последний месяц снизилось с 542 547 до 398 534.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом достигло 108,8 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,6 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (9,8 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн).