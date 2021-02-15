В России третьи сутки выявляют менее 15 тыс. случаев COVID-19

В России третий день подряд выявляют менее 15 тыс. случаев коронавируса, на этот раз — 14 207, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 22 заражения больше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Подмосковье, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Иркутской области.