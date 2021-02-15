В России появился проект, помогающий женщинам с поиском работы

Сеть взаимопомощи женщин #ТыНеОдна открыла проект «Шаг за шагом», помогающий найти работу женщинам. Об этом сообщает «Нож».

Специалисты выложили на сайте обновляемый список вакансий. Там же есть инструкции с подсказками о том, как составить резюме, пройти собеседование или быстро обучиться новой профессии — все предложенные вакансии ориентированы на удаленную работу.

Если в перечне нет подходящих вариантов, то пользовательницы могут отправить свое резюме экспертам, которые подскажут с выбором сферы деятельности. Проект, в частности, помогает жертвам домашнего насилия и тем, кто уже долгое время не может самостоятельно найти источник дохода.

«Одна из основных причин, по которой женщины не уходят от авторов насилия, — финансовая зависимость. Многие имеют одного или нескольких детей и провели много лет в декретном отпуске, находятся в состоянии беременности или оставили карьеру по инициативе партнера. Все это делает женщин крайне уязвимыми и препятствует выходу из абьюзивных отношений», — рассказали представители сети.

Общественная деятельница, политик и одна из авторов закона о домашнем насилии Алена Попова заявила, что сервис будет расширять работу по экономической независимости женщин, потому что это способствует их безопасности от насилия.

В ноябре прошлого года соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект для людей, у которых возникли проблемы с поиском работы во время пандемии. Подписчики официальных групп «Работа в кризис» получают доступ к видеоурокам, вебинарам и другим материалам, в которых рассказывают, как поменять работу, подготовиться к переквалификации и освоить новые цифровые профессии.