«Одноклассники» и «ВКонтакте» открыли проект для тех, кто ищет работу в период пандемии

Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили проект для людей, у которых возникли проблемы с поиском работы во время пандемии. Об этом сообщает издание «Такие дела».

Подписчики официальных групп «Работа в кризис» получат доступ видеоурокам, вебинарам и другим материалам, в которых расскажут, как поменять работу, подготовиться в переквалификации и освоить новые цифровые профессии. В специальном видеокурсе менеджер по партнерствам «Одноклассников» и эксперт по соцсетям Павел Борисов расскажет о сфере SMM и о том, как начать карьеру в этом направлении.

Из паблика в «Одноклассниках» можно перейти к поиску ваканский в чат-боте «Спутник». Для общения с ним нужно указать город и род деятельности. В приложении «ВКонтакте» есть раздел «Работа», запущенный совместно с сервисом Worki. В нем можно выложить резюме и откликнуться на вакансии.

Ранее бесплатные курсы для людей, которые ищут работу открыла в России компания Google. Сейчас пользователи могут пройти занятия по программам «Как найти работу: поиск вакансий, резюме, собеседование», «Основы интернет-маркетинга» и «Продвижение с помощью поисковых систем».