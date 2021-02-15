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Исследование: музыка Вивальди успокаивает изолированных от общества рыб

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:38

Прослушивание музыки Антонио Вивальди снизило стресс у рыбок данио-рерио, возникший из‑за суточной изоляции. Об этом говорится в результатах исследования международной группы ученых, опубликованных в журнале Behavioural Brain Research.

Один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник УрФУ, профессор СПбГУ и Юго-Западного университета в Китае Алан Калуев объяснил, что данио-рерио широко используют для опытов. Их выбор объясняется еще и тем, что эти рыбки — социальный вид, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение и нейроэндокринные реакции.

Данио-рерио разделили на две группы и каждую особь изолировали на 24 часа. Одной из групп дважды в сутки включали на смартфоне музыку Вивальди на громкости 65–75 децибел. Источник звука лежал в полутора метрах от аквариумов для безопасности животных. Результаты показали, что у рыбок, которым давали послушать композитора, тревожность была на гораздо меньшем уровне, чем у той группы, которую оставили без музыки.

«Обогащение среды классической музыкой может использоваться как альтернативный фактор-анксиолитик, снимающий тревогу, страх, связанную с ними напряженность и усиливающий эмоциональное благополучие», — прокомментировал Калуев.

Ученые считают, что этот метод можно применять и к людям — схожесть реакций на звуковое обогащение среды «подчеркивает эволюционно древний характер данного феномена».

Ранее исследователи из Лидского университета выяснили, что просмотр видео с милыми животными снижает уровень стресса на 50%. Ученые наблюдали за пульсом и артериальным давлением участников эксперимента — в среднем к концу просмотра те стали спокойнее на 35%, некоторые на 50%, а один так расслабился, что чуть не уснул.

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