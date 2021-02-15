Ученые в Антарктиде нашли неизвестных животных под толстым слоем льда

В Антрактиде под слоем льда толщиной 900 метров ученые нашли животных, которые, предположительно, неизвестны науке. Об этом сообщает The Guardian.

Существ, похожих на губки, обнаружили под поверхностью шельфового ледника Фильхнера. Специалисты сделали открытие случайно: во время геологического исследования они бурили скважину и, наткнувшись на валун, спустили камеру в образовавшееся пространство.

Ученые запечатлели как минимум два типа губок, у одного из которых есть длинный стебель, переходящий в голову. На кадры попали и другие организмы, среди которых, как предполагают эксперты, трубчатые черви и стебельчатые ракушки.

Прежде существа этих видов не встречались на такой глубине и при такой температуре. Обычно губки не обитают в таких условиях, потому что их жизнь зависит от притока воды с пищей. Ранее во льдах находили только мелких рыб, медуз и других животных, способных самостоятельно добывать еду.

«Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов. Например: как они туда попали? Что они едят? Как долго они там были? Насколько распространены такие валуны? Это те же виды, что мы встречали за пределами шельфового ледника или это новые? И что будет с этими сообществами, если обрушится шельфовый ледник?» — прокомментировал находку один из исследователей Хью Гриффитс.

В октябре прошлого года Европейская программа космического наблюдения за Землей «Коперник» сообщила, что озоновая дыра над Антарктидой расширилась до размера, который не наблюдался уже на протяжении многих лет.