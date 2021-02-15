Вышел путеводитель по московскому району Беляево

Книжка состоит из трех разделов, которые рассказывают историю городской территории, показывают карты улиц и знакомят со значимыми местами и краткой биографией людей, в честь которых они названы. Вводную статью написал архитектор и автор книги «Беляево навсегда» Куба Снопек.

Центр районной идентичности галереи «Беляево» опубликовал путеводитель по району Беляево в Москве. Об этом сообщает Strelka Mag.

«В путеводитель вошли три авторских маршрута по району: философско-литературная экскурсия-одиссея „Переоткрытие Беляево. Голоса места“ с библиографом музея-библиотеки Н.Ф.Федорова Анной Горской, архитектурная прогулка с московским краеведом Денисом Ромодиным, психогеографический дрейф „Москва. Коньково. Перезагрузка“ с художницей и местной жительницей Аллой Мировской», — говорится в анонсе.

Название «Другое Беляево» отсылает к проекту российского писателя, журналиста и литературного критика Вячеслава Курицына «Другое краеведение». Это гид по неофициальной Москве, созданный краеведами и писателями.

«Они обращали свой взор на окраины города, где мало исторической „старины“, но так много антропологии и „физиологии“. Именно там, в шестом номере, появилось эссе поэта и художника Дмитрия Пригова „Беляево 99 и навсегда“, посвященное родному району», — говорится в анонсе.

Осенью прошлого года в галерее «Беляево» прошла выставка «Живите в Москве», приуроченная к 80-летию художника и поэта Дмитрия Пригова. В экспозиции представили фотографии спонтанной прогулки Пригова по центру Москвы с Евгением Поповым, когда хоронили Леонида Брежнева, а также его авторскую экскурсию по московским «писательским» местам.