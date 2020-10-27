В Москве откроется выставка к юбилею Дмитрия Пригова

В московской галерее «Беляево» 30 октября откроется выставка «Живите в Москве», приуроченная к 80-летию художника и поэта Дмитрия Пригова. Об этом сообщается на сайте галереи.

«Драматургия выставки выстраивается в соответствии с разделами книги Дмитрия Пригова «Живите в Москве». От детства и коммунальных реалий на Спиридоновке, Шаболовке, на задворках Остроумовской больницы в Сокольниках, посещений Дворца пионеров на Пресне, недолгой работы слесарем на заводе ЗИЛ и погружения в монументально-декоративную скульптуру в Строгановке до яркой творческой жизни в кругу семьи и друзей в «герцогстве Беляевском», — говорится на сайте.

В экспозиции представлены фотографии спонтанной прогулки Дмитрия Пригова по центру Москвы с Евгением Поповым, когда хоронили Леонида Брежнева, а также его авторская экскурсия по московским «писательским» местам. На выставке, которая продлится до 6 декабря, будут звучать и рассказы литератора.

Второй проект галереи «Беляево», посвященный Дмитрию Пригову, — «Пространство для эха». В этой экспозиции будут также представлены редкие фотографии, видео выступлений и перформансов, аудиопрогулки. 4 ноября, в день открытия выставки, пройдет премьерный показ фильма, подготовленного по результатам поэтического онлайн-марафона творческим объединением «Станция Дно». Выставка продлится до 22 ноября.

Дмитрий Пригов — один из основоположников московского концептуализма в литературе и визуальном искусстве.