В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 14 185 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 676 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.