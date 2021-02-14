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В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

Виктория Шанина
Вчера в 11:27

В России за сутки выявили 14 185 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 676 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, а также Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 071 883. За последние сутки вылечились 15 194 человека, за все время — 3 593 101. За сутки умерли 430 пациентов, за все время — 80 126.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 108 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,5 млн). На втором месте — Индия (10,9 млн), на третьем — Бразилия (9,8 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн).

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