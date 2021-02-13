В России за сутки выявили 14 861 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 228 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской и Иркутской областях.