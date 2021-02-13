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В России за сутки выявили 14 861 случай коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:42

В России за сутки выявили 14 861 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 228 заразившихся меньше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской и Иркутской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 057 698. За последние сутки вылечились 18 765 человек, за все время — 3 577 907. За сутки умерли 502 пациентов, за все время — 79 696.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 108 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,4 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,7 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн).

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