Сурков ответил на манифест Богомолова о Европе, назвав его выступлением против Навального

Бывший помощник президента Владислав Сурков заявил, что манифест режиссера Константина Богомолова стоит расценивать как выступление против оппозиционера Алексея Навального. Его мнение привел в своем телеграм-канале политтехнолог Алексей Чеснаков.
В сообщении Сурков опроверг информацию о том, что это именно он написал манифест о современной Европе и новой этике. Некоторые читатели «Новой газеты», на сайте которой 10 февраля была опубликована колонка Богомолова, предположили, что Сурков является самым вероятным автором этого текста. В комментариях писали, что «Константин Богомолов никогда не рассуждал о сложных проблемах, культурных и ментальных разрывах» и что его текст напоминает концепцию «суверенной демократии» экс-помощника президента.
По мнению Суркова, таким образом Богомолов выступил синхронно с главой партии «Яблоко» Григорием Явлинским, который когда‑то поддерживал Навального, но в результате написал о нем разгромное письмо.
«Этот мощный дуэт приветствуется той частью интеллигентных навальнистов, которая, когда тяжело запахло от навальнизма, начала энергично искать, куда бы спрыгнуть. Вот им указали, куда. Тем временем я/мы первозванные путинские ветераны, так и быть, принимаем неофита Костю в свои железные ряды», — заключил он.
«Новая газета» опубликовала текст «Константин Богомолов. Похищение Европы 2.0» 10 февраля. В нем режиссер рассуждает о новой этике, называя ее «новым этическим рейхом», а также предлагает России не ориентироваться на нынешние западные ценности, но строить «старую добрую Европу» — Европу, «о которой мы мечтали» и «которую потеряли».
В соцсетях текст много обсуждали и критиковали — Богомолов даже попал в тренды российского твиттера. Манифест в том числе прокомментировал режиссер Иван Вырыпаев. Он выразил мнение, что его коллега плохо понимает глубину тех культурных процессов, что происходят на Западе, и назвал суждения Богомолова ошибочными.