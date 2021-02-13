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Сурков ответил на манифест Богомолова о Европе, назвав его выступлением против Навального

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:19

Бывший помощник президента Владислав Сурков заявил, что манифест режиссера Константина Богомолова стоит расценивать как выступление против оппозиционера Алексея Навального. Его мнение привел в своем телеграм-канале политтехнолог Алексей Чеснаков.

В сообщении Сурков опроверг информацию о том, что это именно он написал манифест о современной Европе и новой этике. Некоторые читатели «Новой газеты», на сайте которой 10 февраля была опубликована колонка Богомолова, предположили, что Сурков является самым вероятным автором этого текста. В комментариях писали, что «Константин Богомолов никогда не рассуждал о сложных проблемах, культурных и ментальных разрывах» и что его текст напоминает концепцию «суверенной демократии» экс-помощника президента.

Я, конечно, манифест Богомолова не писал. И тем более не читал. Потому что о манифесте достаточно знать, что он типа против современной Европы. А про современную Европу достаточно знать, что она типа за Навального. А про Костю Богомолова достаточно знать, что он сам был недавно как современная Европа. То есть был за Навального. А теперь вот он против современной Европы, которая за Навального. Если убрать из уравнения обе Европы, которые, как мне кажется, не имеют на самом деле никакого значения для решения поставленной автором задачи, то получим правильный ответ. Костя теперь против Навального. И это главное. И это очень хорошо.
Владислав Сурков
Бывший помощник президента России

По мнению Суркова, таким образом Богомолов выступил синхронно с главой партии «Яблоко» Григорием Явлинским, который когда‑то поддерживал Навального, но в результате написал о нем разгромное письмо.

«Этот мощный дуэт приветствуется той частью интеллигентных навальнистов, которая, когда тяжело запахло от навальнизма, начала энергично искать, куда бы спрыгнуть. Вот им указали, куда. Тем временем я/мы первозванные путинские ветераны, так и быть, принимаем неофита Костю в свои железные ряды», — заключил он.

«Новая газета» опубликовала текст «Константин Богомолов. Похищение Европы 2.0» 10 февраля. В нем режиссер рассуждает о новой этике, называя ее «новым этическим рейхом», а также предлагает России не ориентироваться на нынешние западные ценности, но строить «старую добрую Европу» — Европу, «о которой мы мечтали» и «которую потеряли».

В соцсетях текст много обсуждали и критиковали — Богомолов даже попал в тренды российского твиттера. Манифест в том числе прокомментировал режиссер Иван Вырыпаев. Он выразил мнение, что его коллега плохо понимает глубину тех культурных процессов, что происходят на Западе, и назвал суждения Богомолова ошибочными.

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