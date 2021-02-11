Иван Вырыпаев ответил на манифест Константина Богомолова об «этическом рейхе»

Режиссер Иван Вырыпаев прокомментировал манифест своего коллеги Константина Богомолова, в котором тот называет идеологию современного западного общества «новым этическим рейхом». «Афиша Daily» публикует краткий пересказ ответной статьи с самыми яркими цитатами. Полная версия текста доступна на сайте «Новой газеты». Вырыпаев начинает с дисклеймера: он не хочет вступать в спор, так как у него нет цели отстоять свою позицию и переубедить другого. Представить процессы, которые на самом деле происходят в США и Европе, а также увидеть реальную ситуацию в местном обществе и культуре сложно, посещая «западный мир» в качестве туриста. Поэтому Богомолов, который никогда не жил на Западе, описал «очень упрощенную и однобокую» модель современного западного мира, да еще и привел в своем манифесте немногочисленные и ошибочные примеры. Чтобы понять модель общества, которую пытается построить европейская цивилизация, нужно прожить там не меньше одного десятка лет. Я живу в Польше уже 12 лет, являюсь полноценным участником европейской системы и ее активным пользователем. Однако только пару лет назад начал по-настоящему понимать, что это за процесс — западный мир.

Главной философской и жизненной идеей европейского общества является вера в эволюцию человека.

Основная идея западного общества — постоянное развитие. Ее в умах европейцев заложила эпоха Просвещения, а позже наука XX века. Человек развивается в процессе раскрытия сознания, которым он наделен и коим является. Главный показатель развития сознания — жизненные ценности, разделяемые человеком в разные периоды его развития. В первобытности это были секс, еда и примитивные инстинкты, затем появилось эго, осознание наличия «Я», из которого возникла идея личности. А потом появились идеи племени, семьи, клана, «Мы» и «Они». Параллельно развивалось мифическое представление о вселенной с ее духами и природными явлениями. Все это в итоге приобрело очертание Единого Бога. Бог — высшее, что могло появиться у человека, ставшего личностью, потом племенем и т. д. С этим уровнем развития Европа пришла в XIX век. Дальше в игру вступает технический прогресс и наука, симбиоз которых приводит европейца на рациональный уровень эволюции. На этом этапе Европа совершает величайшие научные открытия, что приводит к тому, что рациональный подход к жизни начинает доминировать в экономике и политике.

Кстати, фашизм есть не что иное, как явление рациональное. Нацистская Германия — это машина смерти, основанная на идее Рацио. Все плохие гены уничтожить, а хорошие гены оставить управлять миром.

Новый эволюционный уровень — плюралистический и либеральный — появляется в Европе в начале 70-х годов. Богомолов рассматривает Европу с позиции христианской модели. Этот взгляд слишком узкий, так как христианство, как и другие модели общества, проявляет себя в виде определенного уровня эволюционного развития.

Пример: восьмилетний мальчик-христианин отличается от 18-летнего и от 40-летнего христианина, хотя крестятся они одинаково. Так же, как и бывают христиане военные и христиане расисты. Христианство <…> — это не причина развития общества, а следствие определенного этапа этого развития, это проявление стадий и уровней эволюционного развития.



Богомолов сказал: «Освободившись от нацизма, Запад решил застраховаться от „атомной аварии“, ликвидировав сложного человека». Однако Запад и Человек — это одно и то же Сознание, которое проходит этапы своего эволюционного развития, а не две отдельные вещи. Немецкий нацизм и левый экологический либерализм — одно Сознание, переходящее из одного этапа в другой. Человек — уникальный организм, обладающий рядом универсальных прав: на жизнь, на получение знания, на сексуальную ориентацию и свободу своего мнения. В этом состоит идея Европы. Эти права — новый этап эволюции европейца. Суждения Богомолова ошибочны, так как он принимает проблемы, возникающие при переходе с одного уровня эволюции на другой, за кризис гуманистической идеи. Он называет это убийством «сложного человека».

А сложный человек, по мнению Богомолова, — это такой обаятельный грешник, пускай немного аморальный и немного преступный, но зато живой, неординарный, влюбленный в себя, но в то же время очень талантливый и поэтому странный — словом, такой же, как и сам Константин.



Его статья оправдывает две вещи: нарциссизм и резкий политический разворот в сторону служения Власти. Страх перед политкорректностью в Европе — это переход от расизма, гомофобии, унижения женщин, семейного насилия к обществу, в котором эта тема станет неактуальной. И на этот переход нужно время. При этом ситуация в европейских странах непростая: туда пришли несколько миллионов беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Но даже это сопровождается юмором: фильмы и стендапы с черным юмором, пусть с излишней политкорректностью. Европейские театры и вообще европейское искусство сегодня — это все про стирание границ между странами, полом, идеями и конфессиями. Это новый виток эволюции: человек — это не только личность, а универсальное вселенское Сознание. Это энергия, которая проявляется во всем живом.

Человек — это уже не Раскольников и даже не Мышкин, человек — это Великая Жизнь. Жизненный поток, равный среди равного. Человек — это житель планеты и житель космоса. Человек — это планета.

Цель эволюции — постоянное развитие, поэтому человек развивается. Часть этого развития — переходный период. Поэтому то, что Богомолов пытается подать как кризис Европы, на самом деле является элементами переходного периода. В США, как и в Европе, есть сильнейшие институты аналитики и социальной философии, в них развивают программы по созданию настоящего интегрального общества. Сейчас многие американцы недовольны излишним общественным давлением из‑за шуток по поводу цвета кожи, зато в следующем поколении таких шуток просто уже не будет, будет совсем другой юмор.

Юмор не исчезнет. Сложный человек не исчезнет, а превратится в более развитого человека.

Новое искусство — оно простое, ясное и понятное. Исчезновение расистских и сексистских шуток не означает крах цивилизации, это новый эволюционный виток. Эволюция развивается по спирали от низшего к высшему. В любом случае России придется проходить то, что сейчас проходит Европа, и уже потом встраиваться в следующий виток всеобщей эволюционной спирали.

И возможно, стоять на стороне сегодняшней российской власти и выгодно, но эта выгода в рамках космической эволюции очень временная, возможно, лет 15–20 этой выгодой и можно попользоваться, но потом все равно придется проходить болезненный процесс перехода от старых и плоских сексистских шуток «сложного» человека к новому интегральному миру.

