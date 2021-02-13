В Telegram появилась база данных предполагаемых сторонников Навального. Раскрыты их имена и контакты

В телеграме появился архив с персональными данными предположительных сторонников политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсант».

Первым на архив обратил внимание канал «In4security». Журналисты ознакомились с архивом и выяснили, что в нем содержатся имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тыс. человек из разных регионов России. Среди упомянутых людей — координаторы региональных штабов Навального.

У всех указанных в списке есть профили во «ВКонтакте» — под этими именами или псевдонимами они и фигурируют в архиве. Некоторые состоят в оппозиционных сообществах, другие упомянуты как задержанные на недавних протестных акциях.

Журналисты связались с 30 людьми из списка, и только четверо подтвердили участие в сообществах сторонников Навального. Одна собеседница также подтвердила подлинность опубликованных о ней данных. Остальные, с кем удалось выйти на связь, отрицали поддержку оппозиционера и отказались отвечать на вопросы.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек. Позже правоохранители возбудили 90 уголовных дел на участников протестных акций.