Собака основателя Baza пострадала на рейсе «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку

Основатель и главный редактор телеграм-канала Baza Никита Могутин пожаловался в полицию на сотрудников «Аэрофлота» из‑за того, что его собака стала хромать после перелета из Москвы в Стамбул. Прокуратура начала проверку по заявлению журналиста, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

9 февраля Могутин написал у себя в фейсбуке, что его щенок породы корги пострадал во время перелета рейсом «Аэрофлота». Он летел в багажном отсеке в переноске, которая после приземления оказалась поврежденной. «Проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепежных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины»., — писал журналист.

После перелета щенок, по словам Могутина, начал хромать на правую переднюю лапу и выглядел так, «словно его очень сильно напугали». Вероятно, сотрудники авиакомпании «швыряли» переноску с собакой, а сверху на нее «метали чемоданы», предположил журналист.

Он потребовал объяснений от перевозчика, а также наказания для тех, кто «издевался» над собакой.

На «Аэрофлот» неоднократно жаловались из‑за плохого обращения с животными при перелетах. Так, в начале 2020 года из‑за травм, полученных на борту самолета, летевшего из Нью-Йорка в Москву, погибли два кота. Спустя несколько месяцев травмы после перелета в грузовом отсеке «Аэрофлота» получил пес. Его переноска оказалась в крови и грязи.