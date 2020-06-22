«Вся клетка в крови»: пользовательница рассказала, как ее пес получил травмы, летя в грузовом отсеке

Пользовательница инстаграма Кристина Иличева рассказала о том, как ее мать, летевшая в Симферополь «Аэрофлотом» из Шереметьево вместе с собакой (пес летел в грузовом отсеке), по прилете получила питомца обратно — всего грязного и в крови. Об этом девушка написала в своем инстаграм-аккаунте.
«По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании», — отметила девушка.
Хозяйка животного написала претензию в «Аэрофлот» и заявление в отделение полиции прямо в аэропорту. Уже приехав домой, она обнаружила, что стенки внутри перевозки измазаны песком, грязью и кровью, а на собаке — участки засохшей грязи. «Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже? И ждать весь перелет в надежде, что увижу ее живой после перелета», — написала Иличева.
Девушка уточнила, что собака жива. У нее повреждена морда, особенно пасть, десна и зубы, заявила хозяйка животного. Она также отметила, что питомец был приучен к перевозке, а перед полетом ему дали успокоительное.
«Проблема не только в том, что животные во время перелета могут быть изувечены. Проблема еще в том, что животные не должны лететь в багаже, нужно, чтобы максимальный вес увеличили для перевоза в салоне самолета. Почему хозяевам не дают возможности выкупить место для питомца, если есть возможность? Я бы с удовольствием выкупила место, если бы такая возможность была предоставлена. У моей собаки вес 8,6 кг, и она не может из‑за этого лететь в салоне», — заявила Иличева.
В январе после транспортировки из Нью-Йорка в Москву «Аэрофлотом» погибли два кота. Причиной их смерти стало внутреннее кровоизлияние из‑за полученных травм. Компания пообещала пересмотреть правила обработки багажа и перевозки животных во всех российских аэропортах.