«Вся клетка в крови»: пользовательница рассказала, как ее пес получил травмы, летя в грузовом отсеке

Пользовательница инстаграма Кристина Иличева рассказала о том, как ее мать, летевшая в Симферополь «Аэрофлотом» из Шереметьево вместе с собакой (пес летел в грузовом отсеке), по прилете получила питомца обратно — всего грязного и в крови. Об этом девушка написала в своем инстаграм-аккаунте.

«По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудниками аэропорта они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании», — отметила девушка.

Хозяйка животного написала претензию в «Аэрофлот» и заявление в отделение полиции прямо в аэропорту. Уже приехав домой, она обнаружила, что стенки внутри перевозки измазаны песком, грязью и кровью, а на собаке — участки засохшей грязи. «Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже? И ждать весь перелет в надежде, что увижу ее живой после перелета», — написала Иличева.