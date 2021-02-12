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В России за сутки выявили 15 089 случаев коронавируса

Семён Гудошников
Сегодня в 11:52

В России выявили 15 089 случаев COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 51 заражение больше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, Пермском крае и Челябинской области.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 042 837. За последние сутки вылечились 20 720 человек, за все время — 3 559 142. За сутки умерли 507 пациентов, за весь период — 79 194. Количество активных случаев за последний месяц снизилось с 553 595 до 404 501.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом достигло 107,8 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (27,3 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,7 млн), на четвертом — Великобритания (4 млн).

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