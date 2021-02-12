перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Chick Corea/Facebook Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа
Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа 4:33
Клэр Дэйнс заменит Киру Найтли в экранизации «Змея в Эссексе» 3:44
Британский ученый подсчитал, что все частицы вируса COVID-19 могли бы поместиться в банку газировки 2:49
В Китае запретили вещание телеканала BBC World News 2:20
Сериал «Бруклин 9-9» закроется после восьмого сезона 1:35
Rohan Makhecha/Unsplash Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной
Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной 0:44
Facebook Watch покажет документальный сериал о подготовке гимнастки Симоны Байлз к Олимпиаде в Токио Вчера в 23:54
Корейские инженеры создали солнечные панели, которые можно свернуть в рулон Вчера в 23:23
Прослушка и скрытые камеры. На аукционе продают экспонаты музея КГБ в Нью-Йорке Вчера в 22:55
Создатели «Игры престолов» снимут сериал для Netflix по роману Ричарда Пауэрса Вчера в 22:48
Adem AY/Unsplash Telegram разрабатывает систему платных подписок, отключающих рекламу в приложении
Telegram разрабатывает систему платных подписок, отключающих рекламу в приложении Вчера в 21:47
Непал запретил двум индийцам заниматься альпинизмом. Они соврали о покорении Эвереста Вчера в 21:25
Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Его снял Лука Гуаданьино Вчера в 21:08
Съемки сериала «Дом Дракона» о династии Таргариенов начнутся в апреле Вчера в 21:00
Байден распорядился об отмене строительства стены на границе с Мексикой Вчера в 20:46
HBO Max начнет работать за пределами США в июне Вчера в 20:15
Политехнический музей/YouTube Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов
Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов Вчера в 20:01
Посмотрите на первый кадр из сериала «Анна Болейн». Роль королевы исполняет Джоди Тернер-Смит Вчера в 19:58
Педро Паскаль сыграет в «The Last of Us», умер Ларри Флинт и другие новости дня Вчера в 19:30 Дайджест
Иван Вырыпаев ответил на манифест Константина Богомолова об «этическом рейхе» Вчера в 18:58
Отключить рекламу

Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:33

Легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили представители артиста в его официальной группе в фейсбуке.

Музыкант умер 9 февраля от редкой формы рака, которая была обнаружена недавно. Семья Кориа попросила об уединении и не сообщила пока о каких‑либо мемориальных мероприятиях в честь обладателя 23 премий «Грэмми».

Вместо этого близкие пианиста опубликовали его сообщение для поклонников и коллег. В нем он благодарит их за помощь в «поддержании яркого огня музыки» и напоминает, что исполнять музыку не только важно, но еще и очень весело.

«У меня есть надежда, что те, у кого есть предрасположенность к исполнению, сочинению, выступлениям или чему-то подобному, будут делать это. Если не для себя, то для всех нас. Дело не только в том, что миру нужно больше артистов, но и в том, что в этом просто много веселья», — сказал Кориа.

«Моя миссия всегда состояла в том, чтобы приносить радость творчества повсюду, где я мог, и делать это со всеми теми артистами, которыми я так восхищаюсь — в этом было богатство моей жизни», — добавил выдающийся музыкант.

Чик Кориа — один из самых ярких фортепианных исполнителей второй половины XX века. За свою карьеру он играл музыку самых разных жанров — от авангарда и бибопа до детских песен и симфонических произведений.

Он прославился своими джазовыми композициями, такими как «Spain», «500 Mile High», «La Fiesta», «Armando’s Rhumba» и «Windows». Кориа выступал в бэнде Майлза Дэвиса в конце 1960-х, стоял на рубеже зарождения фьюжн.

Музыкант неоднократно выступал в России. Впервые он приехал в Москву в 1982 году вместе с вибрафонистом Гэри Бертоном. В 2008 году «Афиша Daily» встретилась с Кориа и поговорила с ним о Бертоне, Скрябине и политике.

События недели на afisha.ru
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
юмор
«Stand Up марафон»
эстрада
Сергей Пенкин

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Гэри Бертон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить