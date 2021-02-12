Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа

Легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили представители артиста в его официальной группе в фейсбуке.
Музыкант умер 9 февраля от редкой формы рака, которая была обнаружена недавно. Семья Кориа попросила об уединении и не сообщила пока о каких‑либо мемориальных мероприятиях в честь обладателя 23 премий «Грэмми».
Вместо этого близкие пианиста опубликовали его сообщение для поклонников и коллег. В нем он благодарит их за помощь в «поддержании яркого огня музыки» и напоминает, что исполнять музыку не только важно, но еще и очень весело.
«У меня есть надежда, что те, у кого есть предрасположенность к исполнению, сочинению, выступлениям или чему-то подобному, будут делать это. Если не для себя, то для всех нас. Дело не только в том, что миру нужно больше артистов, но и в том, что в этом просто много веселья», — сказал Кориа.
«Моя миссия всегда состояла в том, чтобы приносить радость творчества повсюду, где я мог, и делать это со всеми теми артистами, которыми я так восхищаюсь — в этом было богатство моей жизни», — добавил выдающийся музыкант.
Чик Кориа — один из самых ярких фортепианных исполнителей второй половины XX века. За свою карьеру он играл музыку самых разных жанров — от авангарда и бибопа до детских песен и симфонических произведений.
Он прославился своими джазовыми композициями, такими как «Spain», «500 Mile High», «La Fiesta», «Armando’s Rhumba» и «Windows». Кориа выступал в бэнде Майлза Дэвиса в конце 1960-х, стоял на рубеже зарождения фьюжн.
Музыкант неоднократно выступал в России. Впервые он приехал в Москву в 1982 году вместе с вибрафонистом Гэри Бертоном. В 2008 году «Афиша Daily» встретилась с Кориа и поговорила с ним о Бертоне, Скрябине и политике.