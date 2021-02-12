Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа

Легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили представители артиста в его официальной группе в фейсбуке.

Музыкант умер 9 февраля от редкой формы рака, которая была обнаружена недавно. Семья Кориа попросила об уединении и не сообщила пока о каких‑либо мемориальных мероприятиях в честь обладателя 23 премий «Грэмми».

Вместо этого близкие пианиста опубликовали его сообщение для поклонников и коллег. В нем он благодарит их за помощь в «поддержании яркого огня музыки» и напоминает, что исполнять музыку не только важно, но еще и очень весело.

«У меня есть надежда, что те, у кого есть предрасположенность к исполнению, сочинению, выступлениям или чему-то подобному, будут делать это. Если не для себя, то для всех нас. Дело не только в том, что миру нужно больше артистов, но и в том, что в этом просто много веселья», — сказал Кориа.

«Моя миссия всегда состояла в том, чтобы приносить радость творчества повсюду, где я мог, и делать это со всеми теми артистами, которыми я так восхищаюсь — в этом было богатство моей жизни», — добавил выдающийся музыкант.