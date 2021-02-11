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Создатели «Игры престолов» снимут сериал для Netflix по роману Ричарда Пауэрса

Юлия Онодэра
Вчера в 22:48

Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Вайсс снимут сериал для стримингового сервиса Netflix по роману Ричарда Пауэрса «The Overstory». Об этом сообщил Variety.

Сценарий пилотного эпизода написал Ричард Роббинс, известный по телепроектам «12 обезьян» и «Образцовые бунтарки». Он же выступил продюсером проекта наряду с Бениффом, Вайссом и австралийским актером Хью Джекманом.

Шоу расскажет о параллельном мире, почти невидимом для жителей привычной нам вселенной. Он открывается для группы людей, которые вскоре оказываются втянутыми в разворачивающуюся катастрофу.

Книга Ричарда Пауэрса опубликована в 2018 году и стала двенадцатым произведением писателя. Роман был вдохновлен жизнью и работой известного американского эколога Сюзанн Симард, занимающейся изучением деревьев, и получил Пулитцеровскую премию.

Летом 2019 года Бениофф и Вайсс подписали договор о сотрудничестве с Netflix. Сейчас они продюсируют короткометражную драмеди «Стул» и разрабатывают сериал по мотивам фантастической трилогии китайского автора Лю Цысиня «Задача трех тел».

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