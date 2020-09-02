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Создатели «Игры престолов» снимут фантастический сериал о Китае «Задача трех тел»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:04

Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снимут новый сериал по мотивам фантастической трилогии китайского автора Лю Цысиня «Задача трех тел», сообщает Deadline.

Шоу выйдет на Netflix — это будет первый крупный проект Бениоффа и Уайсса для стриминговой платформы. Сценарий сериала шоураннеры напишут вместе с Александром Ву. Продюсерами экранизации выступят Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.

Романы Лю Цысиня «Задача трех тел», «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти» рассказывают о последствиях культурной революции в Китае и секретном проекте по связи с инопланетянами. Книги написаны в 2006 году и стали самыми популярными фантастическими произведениями в Китае. Трилогия была переведена на английский язык и в 2015 году получила престижную премию «Хьюго» как лучший фантастический роман.

Весной шоураннеры «Игры престолов» сыграли в третьем сезоне «Мира Дикого Запада» — они сыграли техников компании Delos. Ранее Бениофф и Уайсс появлялись в эпизодических ролях в «Игре престолов».

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