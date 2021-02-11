Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Его снял Лука Гуаданьино

Режиссером видео выступил итальянец Лука Гуаданьино , для фильма которого, «Назови меня своим именем», Стивенс написал саундтрек. Ролик состоит из съемки людей, танцующих, лежа на полу, и кадров зимнего леса.

Американский Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

«Tell Me You Love Me» — трек с прошлогоднего альбома исполнителя «The Ascension». В августе музыкант выпустил клип на песню «Video Game», которая также стала частью этого релиза.

Это не единственный альбом, который Суфьян Стивенс опубликовал в 2020 году. В марте увидела свет нью-эйдж-пластинка «Aporia».