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Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Его снял Лука Гуаданьино

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:08

Американский Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Режиссером видео выступил итальянец Лука Гуаданьино, для фильма которого, «Назови меня своим именем», Стивенс написал саундтрек. Ролик состоит из съемки людей, танцующих, лежа на полу, и кадров зимнего леса.

«Tell Me You Love Me» — трек с прошлогоднего альбома исполнителя «The Ascension». В августе музыкант выпустил клип на песню «Video Game», которая также стала частью этого релиза.

Это не единственный альбом, который Суфьян Стивенс опубликовал в 2020 году. В марте увидела свет нью-эйдж-пластинка «Aporia».

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