Томский дворник процитировал The Beatles и заговорил на французском в ответ на вопрос про любовь

Корреспондент телеканала «ТВ2» хотела узнать у дворника Виталия, верит ли он любовь, на что тот ответил цитатой из песни The Beatles, а под конец интервью перешел на французский язык. Это произошло когда журналисты проводили опрос в честь Дня всех влюбленных.
Девушка спросила у Виталия, считает ли он, что любовь нужно доказывать подарками. 70-летний мужчина ответил цитатой рок-группы: «Can’t buy me love, everybody tells me so» (Любовь нельзя купить, об этом скажут все).
Виталий заявил, что отмечает День святого Валентина каждый год. В этот раз на праздник он планирует читать книгу Алана Уотса «Путь Дзэн» о дзэн-буддизме. По его словам, там много написано о том, что такое любовь.
К концу мини-интервью дворник заговорил по-французски, представился и продолжил работать. По просьбе зрителей, телеканал сохранил этот ролик.
Издание «Подъем» выяснило, что Виталий на самом деле не работает, живет при евангельской Церкви Прославления и проходит реабилитацию от алкогольной зависимости.
«Он бомж, ни телефона, ни документов. Живет при храме. Говорит, что есть родственники где‑то в Сан-Франциско», — рассказал служитель храма.
В январе фотограф Роман Филиппов снял уфимского дворника в стиле глянцевого журнала GQ. В том числе, он сделал обложку с подписью «Лучший дворник Уфы по версии БабАни». Благодаря серии снимков и посту в инстаграме, ему удалось собрать более 600 тыс. рублей за день. На эти деньги герой фотосессии смог закрыть долги.
В январе фотограф Роман Филиппов снял уфимского дворника в стиле глянцевого журнала GQ. Один из снимков он оформил в виде обложки, которую подписал «Лучший дворник Уфы по версии БабАни». Благодаря серии снимков и посту в инстаграме, ему удалось собрать более 600 тыс. рублей за день. На эти деньги герою фотосессии помогли закрыть долги.