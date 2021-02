Томский дворник процитировал The Beatles и заговорил на французском в ответ на вопрос про любовь

Корреспондент телеканала «ТВ2» хотела узнать у дворника Виталия, верит ли он любовь, на что тот ответил цитатой из песни The Beatles, а под конец интервью перешел на французский язык. Это произошло когда журналисты проводили опрос в честь Дня всех влюбленных.

Девушка спросила у Виталия, считает ли он, что любовь нужно доказывать подарками. 70-летний мужчина ответил цитатой рок-группы: «Can’t buy me love, everybody tells me so» (Любовь нельзя купить, об этом скажут все).

Виталий заявил, что отмечает День святого Валентина каждый год. В этот раз на праздник он планирует читать книгу Алана Уотса «Путь Дзэн» о дзэн-буддизме. По его словам, там много написано о том, что такое любовь.

К концу мини-интервью дворник заговорил по-французски, представился и продолжил работать. По просьбе зрителей, телеканал сохранил этот ролик.