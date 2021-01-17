Уфимский фотограф собрал за день более 600 тыс. рублей на оплату долга дворника с инвалидностью

Фотограф из Уфы Роман Филиппов собрал за сутки 657 тыс. рублей, чтобы оплатить долг дворника с инвалидностью Юрия. Мошенники заставили мужчину взять кредитов примерно на 500 тыс. рублей, рассказал Филиппов в инстаграме.

У Юрия третья группа инвалидности, связанная с ментальными нарушениями. По словам Романа, Юрий вырос в детдоме, куда его подбросили еще в младенчестве. С ним будущий фотограф впервые познакомился в лагере для детей с инвалидностью, где работала его мама.

Спустя годы Юрий начал работать дворником рядом с домом фотографа. Встретившись с мамой Филиппова он зашел к ним на чай. Бабушка и тетя Романа взяли мужчину под свое крыло и помогли получить ему комнату от государства, полагающуюся по инвалидности и сиротству.

По словам Филиппова, Юрий не приспособлен к самостоятельной жизни. Три раза он дарил свою комнату мошенникам, но родственникам фотографа удавалось отбить ее в последний момент. Когда получить комнату не получилось, злоумышленники уговорили Юрия взять кредиты в нескольких банках и одолжить им на дом в деревне.

«Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял грязную работу, а его за это кормили. Так кормили, что он похудел килограмм на 15. А когда его чуть не убили, он таки сбежал. Шел пешком десятки километров до Уфы», — рассказал фотограф.

Перед началом сбора средств долг Юрия составлял 700 тыс. рублей. Приставы списывали деньги с пенсии и зарплаты. За день Роману удалось собрать для мужчины 657 тыс. рублей. Воспитательница Юрия Елена Шабалина рассказала «Таким делам», что сбор на погашение долгов мужчины закрыт, если какие‑то деньги останутся, то они купят Юрию телевизор.

Шабалина сказала, что они не стали подавать заявление в полицию на мошенников. «Наша специфическая система так начала относиться к этой ситуации, что я предпочла просто с этим не связываться. А Юра вообще не может с этим связываться. Зачем мне эти мошенники? Там целая сеть, я что с ней — бороться буду?», — заявила она.