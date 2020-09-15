Британская легенда электронной музыки The Prodigy вернулись в студию, чтобы продолжить работу над новым материалом: это будет их первая музыка, записанная после смерти вокалиста группы Кита Флинта в марте прошлого года. Об этом музыканты написали в твиттере.

«Студийные дила в этом месяце. Возвращаемся к битам», — рассказали они в посте. Впервые о работе над новым материалом группа сообщила в прошлом августе, но с тех пор никаких обновлений не появлялось. Свежие новости связаны, вероятно, с приближающимся днем рождения Кита Флинта (17 сентября).