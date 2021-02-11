перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Николь Кэссел поставит новую версию «Волшебника страны Оз» 3:22
Элизабет Мосс сыграет Элеанору Копполу в фильме о создании «Крестного отца» 2:23
Актрисы из сериала «Баффи» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости на съемках 1:39
NYT: Facebook создаст аналог аудиочатов из Clubhouse 0:15
Спортсменам на Олимпиаде в Токио выдадут 150 тысяч презервативов Вчера в 23:37
ARRI Media GmbH/Vimeo Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы»
Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы» Вчера в 23:25
Музыканта Брюса Спрингстина арестовали за вождение в нетрезвом виде Вчера в 22:45
Ребекка Блэк выпустила ремикс на свою песню «Friday». Оригинальный клип вышел 10 лет назад Вчера в 22:38
В Дании построят первый в мире энергетический остров. На нем установят ветровые турбины Вчера в 22:18
HBO Max выпустит анимационный сериал о подруге Скуби-Ду «Велма» Вчера в 21:27
zillow.com В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере
В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере Вчера в 21:27
В США полиция забрала в участок тигра-нарушителя. Он отдыхал на проезжей части Вчера в 21:20
HBO анонсировал документальный фильм о Тине Тернер Вчера в 21:01
Объявлены номинанты на премию «Сезар» Вчера в 20:59
Tinh Nguyen/Unsplash Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму
Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму Вчера в 20:51
Rage Against the Machine, Jay-Z и Кейт Буш оказались среди номинантов в Зал славы рок-н-ролла Вчера в 20:50
Центр Помпиду создал аудиосопровождение к картинам Василия Кандинского Вчера в 20:47
SpaceX открывает публичный доступ к спутниковому интернету Starlink Вчера в 20:42
Славу КПСС арестовали на 7 суток, Монеточка перепела «Белые розы» и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
tolstoymuseum_msk/Instagram Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами
Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами Вчера в 19:53
Отключить рекламу

Элизабет Мосс сыграет Элеанору Копполу в фильме о создании «Крестного отца»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:23

Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс сыграет Элеанору Копполу в фильме о создании «Крестного отца». Об этом сообщил NME.

Картина под названием «Фрэнсис и „Крестный отец“» будет посвящена созданию классического фильма 1972 года. Помимо Мосс, в ней снимутся Оскар Айзек и Джейк Джилленхол — они исполнят роли Фрэнсиса Форда Копполы и продюсера Роберта Эванса соответственно.

Режиссером ленты выступит Барри Левинсон, известный по фильмам «Человек дождя», «Спящие» и «Доброе утро, Вьетнам». По его словам, он давно хотел поработать с Мосс и крайне взволнован ее участием в новом проекте.

«Фрэнсис и „Крестный отец“» расскажет о подготовке Копполы к съемкам своего легендарного фильма, о его переговорах с киностудиями и реальными гангстерами, желании режиссера снимать ленту в Нью-Йорке вместо Канзас-Сити (там происходило действие по сценарию Марио Пьюзо) и кастинге Марлона Брандо.

Осенью стало известно, что Фрэнсис Форд Коппола выпустит версию «Крестного отца-3» с альтернативным финалом. Режиссер решил отредактировать картину к 30-летию ее входа.

События недели на afisha.ru
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
юмор
«Stand Up марафон»
эстрада
Сергей Пенкин

Другие материалы по темам

Люди
Элизабет Мосс
Фрэнсис Форд
Барри Левинсон
Оскар Айзек
Роберт Эванс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить