Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс сыграет Элеанору Копполу в фильме о создании «Крестного отца». Об этом сообщил NME.

Картина под названием «Фрэнсис и „Крестный отец“» будет посвящена созданию классического фильма 1972 года. Помимо Мосс, в ней снимутся Оскар Айзек и Джейк Джилленхол — они исполнят роли Фрэнсиса Форда Копполы и продюсера Роберта Эванса соответственно.

Режиссером ленты выступит Барри Левинсон, известный по фильмам «Человек дождя», «Спящие» и «Доброе утро, Вьетнам». По его словам, он давно хотел поработать с Мосс и крайне взволнован ее участием в новом проекте.

«Фрэнсис и „Крестный отец“» расскажет о подготовке Копполы к съемкам своего легендарного фильма, о его переговорах с киностудиями и реальными гангстерами, желании режиссера снимать ленту в Нью-Йорке вместо Канзас-Сити (там происходило действие по сценарию Марио Пьюзо) и кастинге Марлона Брандо.

Осенью стало известно, что Фрэнсис Форд Коппола выпустит версию «Крестного отца-3» с альтернативным финалом. Режиссер решил отредактировать картину к 30-летию ее входа.