перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
NYT: Facebook создаст аналог аудиочатов из Clubhouse 0:15
Спортсменам на Олимпиаде в Токио выдадут 150 тысяч презервативов Вчера в 23:37
ARRI Media GmbH/Vimeo Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы»
Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы» Вчера в 23:25
Музыканта Брюса Спрингстина арестовали за вождение в нетрезвом виде Вчера в 22:45
Ребекка Блэк выпустила ремикс на свою песню «Friday». Оригинальный клип вышел 10 лет назад Вчера в 22:38
В Дании построят первый в мире энергетический остров. На нем установят ветровые турбины Вчера в 22:18
zillow.com В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере
В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере Вчера в 21:27
HBO Max выпустит анимационный сериал о подруге Скуби-Ду «Велма» Вчера в 21:27
В США полиция забрала в участок тигра-нарушителя. Он отдыхал на проезжей части Вчера в 21:20
HBO анонсировал документальный фильм о Тине Тернер Вчера в 21:01
Объявлены номинанты на премию «Сезар» Вчера в 20:59
Tinh Nguyen/Unsplash Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму
Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму Вчера в 20:51
Rage Against the Machine, Jay-Z и Кейт Буш оказались среди номинантов в Зал славы рок-н-ролла Вчера в 20:50
Центр Помпиду создал аудиосопровождение к картинам Василия Кандинского Вчера в 20:47
SpaceX открывает публичный доступ к спутниковому интернету Starlink Вчера в 20:42
Славу КПСС арестовали на 7 суток, Монеточка перепела «Белые розы» и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
tolstoymuseum_msk/Instagram Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами
Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами Вчера в 19:53
Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой Вчера в 19:46
В Москве появятся автобусы, которые можно заказать как такси Вчера в 19:32
В США приостановили продажу части бизнеса TikTok Вчера в 19:11
Отключить рекламу

Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы»

Константин Зорниченко
Вчера в 23:25

В сети появился трейлер комедии «Кровососы» немецкого режиссера Юлиана Радльмайера. Ролик можно посмотреть на Vimeo.

Действие фильма происходит в Германии 1928 года. Сбежавший из СССР Якоб начинает работать у эксцентричной богатой вампирши Октавии Фламбоу-Янсен, к которой вскоре начинает испытывать чувства. В этом время из России на немецкий курорт приехжают фабричный рабочий Левушка, который когда‑то играл Льва Троцкого в «Октябре» Сергея Эйзенштейна, но когда реальный Троцкий перестал быть угоден Иосифу Сталину, сцены с Левушкой вырезали из фильма. Актер, грезящий о карьере в Голливуде, застревает с вампирами на курорте.

Bloodsuckers - A Marxist Vampire Comedy / Trailer: OV with Engl. from ARRI Media GmbH on Vimeo.

В ленте снялись Александр Коберидзе, Лилит Штангенберг, Александр Хербст и Коринна Харфух. «Кровососов» покажут на Берлинском кинофестивале в рамках секции «Encounter», цель которой — поощрение эстетически и структурно смелых работ новаторов кинематографа.

Берлинале в 2021 году может пройти онлайн. Изначально фестиваль собирались провести с 11 по 21 февраля в обычном формате. Однако рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии заставил организаторов изменить планы.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы

Другие материалы по темам

Люди
Лев Троцкий
Юлиан Радльмайер
Сергей Эйзенштейн
Александр Коберидзе
Лилит Штангенберг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить