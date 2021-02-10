Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы»

Действие фильма происходит в Германии 1928 года. Сбежавший из СССР Якоб начинает работать у эксцентричной богатой вампирши Октавии Фламбоу-Янсен, к которой вскоре начинает испытывать чувства. В этом время из России на немецкий курорт приехжают фабричный рабочий Левушка, который когда‑то играл Льва Троцкого в «Октябре» Сергея Эйзенштейна , но когда реальный Троцкий перестал быть угоден Иосифу Сталину, сцены с Левушкой вырезали из фильма. Актер, грезящий о карьере в Голливуде, застревает с вампирами на курорте.

В сети появился трейлер комедии «Кровососы» немецкого режиссера Юлиана Радльмайера . Ролик можно посмотреть на Vimeo.

В ленте снялись Александр Коберидзе, Лилит Штангенберг, Александр Хербст и Коринна Харфух. «Кровососов» покажут на Берлинском кинофестивале в рамках секции «Encounter», цель которой — поощрение эстетически и структурно смелых работ новаторов кинематографа.

Берлинале в 2021 году может пройти онлайн. Изначально фестиваль собирались провести с 11 по 21 февраля в обычном формате. Однако рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии заставил организаторов изменить планы.