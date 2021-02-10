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Музыканта Брюса Спрингстина арестовали за вождение в нетрезвом виде

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:45

Американского музыканта Брюса Спрингстина арестовали за вождение в нетрезвом. Об этом сообщили Independent и TMZ.

Артисту уже предъявили обвинения. По словам источника, инцидент со Спрингстином произошел 14 ноября 2020 года в Национальной зоне отдыха Гейтвэй в штате Нью-Джерси. В тот день певец сначала употребил алкоголь на запрещенной территории, а затем сел за руль.

Суд над 71-летним Спрингстином пройдет в ближайшие недели. Артист, как сообщают СМИ, сотрудничает со следствием.

В октябре Брюс Спрингстин выпустил свой двадцатый альбом «Letter to You». На нем представлены 12 треков, которые музыкант записал всего за четыре дня.

Ранее «Афиша Daily» составляла гид по творчеству американского классика, получившего за свою карьеру 20 премий «Грэмми», статуэтку «Оскар», два «Золотых глобуса» и спецнаграду «Тони».

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