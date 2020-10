Послушайте новый альбом Брюса Спрингстина «Letter To You»

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выпустил новый альбом «Letter To You». Послушать пластинку можно в Apple Music и Spotify.

Альбом из 12 треков, ставший двадцатым в карьере американского рок-классика, был записан полностью вживую за четыре дня. Спрингстин рассказал, что записал часть материала после смерти своего друга Джорджа Тейсса.

«Это очень странное ощущение послужило вдохновением для релиза. Время несет с собой утраты, и мой альбом в том числе об этом», — заявил он.

Большинство композиций с пластинки созданы Спрингстином в последнее время, но «If I Was the Priest» и «Janey Needs a Shooter» прилетели прямиком из начала семидесятых. «Если хотите узнать, каково быть американцем, скажем, с 70-х по настоящее время, в постиндустриальный период истории США — обращайтесь», — говорит об альбоме Спрингстин в интервью Apple Music.