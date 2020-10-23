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Послушайте новый альбом Брюса Спрингстина «Letter To You»

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:36

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин выпустил новый альбом «Letter To You». Послушать пластинку можно в Apple Music и Spotify.

Альбом из 12 треков, ставший двадцатым в карьере американского рок-классика, был записан полностью вживую за четыре дня. Спрингстин рассказал, что записал часть материала после смерти своего друга Джорджа Тейсса.

«Это очень странное ощущение послужило вдохновением для релиза. Время несет с собой утраты, и мой альбом в том числе об этом», — заявил он.

Большинство композиций с пластинки созданы Спрингстином в последнее время, но «If I Was the Priest» и «Janey Needs a Shooter» прилетели прямиком из начала семидесятых. «Если хотите узнать, каково быть американцем, скажем, с 70-х по настоящее время, в постиндустриальный период истории США — обращайтесь», — говорит об альбоме Спрингстин в интервью Apple Music.

Последний альбом Спрингстина «High Hopes» вышел в 2014 году и был записан вместе с группой E Street Band, в него вошли старые композиции и каверы. Два года спустя музыкант выпустил мемуары «Born to Run», а еще через год — шоу на Бродвее.

Послушать наш гид по творчеству американского классика рока, где собраны самые важные альбомы Спрингстина — от «Born To Run» до «The Rising» — можно здесь.

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