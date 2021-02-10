HBO анонсировал документальный фильм о Тине Тернер

Телеканал HBO объявил о скорой премьере документального фильма о певице Тине Тернер. Об этом сообщает Pitchfork.

Картина расскажет о начале творческого пути Тернер и о возрождении ее карьеры в 1980-х. Кроме того, зрители узнают подробности отношений артистки с ее мужем и коллегой Айком Тернером, со стороны которого она подвергалась жестокому обращению.

Лента будет состоять из большого количества архивных кадров и интервью с самой певицей. Спикерами в проекте выступят актриса и активистка Анджела Бассетт, продюсер и муж Тернер, Эрвин Бах, а также телеведущая Опра Уинфри.

Премьера документалки на канале HBO и платформе HBO Max состоится 27 марта.

Сегодня стало известно, что Тина Тернер стала номинанткой на внесение в Зал славы рок-н-ролла. Вместе с ней почетный статус претендуют Foo Fighters, Jay-Z, Iron Maiden, Фела Кути, The Go-Go’s, Кэрол Кинг, Дайон Уорвик, Чака Хан, Мэри Джей Блайдж, Devo, New York Dolls, Тодд Рандгрен и LL Cool J.