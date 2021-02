Rage Against the Machine, Jay-Z и Кейт Буш оказались среди номинантов в Зал славы рок-н-ролла

Претендентами впервые объявлены Foo Fighters, Jay-Z, Iron Maiden, Фела Кути, The Go-Go’s, Кэрол Кинг и Дайон Уорвик. Среди номинантов снова оказались Rage Against the Machine, которые были в списке 2019 года, но не стали обладателями почетного статуса.

По правилам на титул может претендовать только тот артист, первому официальному релизу которого минимум 25 лет. Если Foo Fighters попадут в Зал славы, это будет уже второй раз для Дэйва Грола, который стал обладателем этого статуса как участник группы Nirvana в 2014 году.

В прошлом году в Зал славы рок-н-ролла вошли Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, T. Rex, Уитни Хьюстон и The Notorious B.I.G. В 2019 году этой чести удостоились The Cure, Def Leppard, Джанет Джексон, Стиви Никс, Radiohead, Roxy Music и The Zombies.