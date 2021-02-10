Rage Against the Machine, Jay-Z и Кейт Буш оказались среди номинантов в Зал славы рок-н-ролла

Зал славы рок-н-ролла объявил номинантов 2021 года. Об этом организация сообщила в твиттере.

Претендентами впервые объявлены Foo Fighters, Jay-Z, Iron Maiden, Фела Кути, The Go-Go’s, Кэрол Кинг и Дайон Уорвик. Среди номинантов снова оказались Rage Against the Machine, которые были в списке 2019 года, но не стали обладателями почетного статуса.

В лист этого года также вошли Чака Хан, Тина Тернер, Мэри Джей Блайдж, Devo, New York Dolls, Тодд Рандгрен и LL Cool J.