В Москве появятся автобусы, которые можно заказать как такси

Дептранс запустит автобусы, которые можно будет заказать как такси. Соответствующая услуга появится в приложении «Московский транспорт».

Пользователю нужно будет указать пункты отправления и назначения. Затем приложение подберет подходящую остановку в радиусе 500 метров и покажет, когда прибудет автобус и сколько времени займет поездка. Максимальное время ожидания составит 30 минут.

В автобусе будет 8–16 посадочных мест. Оплатить поездку можно только перед бронированием через мобильное приложение. Стоимость будет ниже поездки на такси, но в 1,5–2 раза выше, чем в обычном общественном транспорте.

Проект будет запущен в тестовом режиме к середине этого года. Первыми районами с такой услугой станут Троицкий и Новомосковский административные округа.

«Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это очень важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов», — пояснил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее Министерство транспорта начало готовить к запуску проект социального карпулинга в Москве и Подмосковье. Будет разработано приложение, которое позволит людям находить попутчиков для совместной поездки на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами.