В Москве готовят запуск социального карпулинга

Министерство транспорта готовит к запуску проект социального карпулинга в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает портал «Известия».

Карпулинг — это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удаленными от них жилыми районами. По словам представителя дептранса Московской области, ведомство сейчас изучает зарубежный опыт использования такой системы.

Введение карпулинга подразумевает разработку мобильного приложения, с помощью которого можно заказать «социальную» машину и добраться от железнодорожных узлов до отдаленных жилых районов. Проект входит в стратегию развития транспортной системы региона до 2035 года, и, предположительно, воспользоваться им можно будет уже в 2025 году. К сервису разрешат подключиться любому автовладельцу, в том числе таксистам. Все водители должны будут соответствовать определенным условиям.

Правила карпулинга российское правительство начало разрабатывать в 2018 году. Сообщалось, что в основу норм могли лечь предложения компании BlaBlaCar.